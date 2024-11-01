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Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estás listo para una protección instantánea.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Sistema de gestión de contenidos gratuito y fácil de usar que funciona exclusivamente con las pantallas de soluciones de señalización de Philips para gestionar los contenidos de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tus propios contenidos ininterrumpidamente. Para reproducir solo tienes que crear una red, diseñar tus contenidos y programar tu lista de reproducción.
Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.
Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. El contenido que se transmite también se puede mostrar en una ventana PIP (imagen en imagen). Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.
Con la ranura PCI integrada, podrás conectar un módulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE a fin de mejorar aun más la comunicación con la pantalla. La comunicación entre equipos también se ha mejorado, con numerosas configuraciones disponibles para que las utilicen los clientes, como la capacidad para ampliar las funciones del producto o el control de señales.
Con el sistema operativo Android integrado en la pantalla, puedes trabajar con los sistemas operativos más desarrollados del planeta y guardar tu propia aplicación directamente en la pantalla. O bien, elige entre la amplia biblioteca de aplicaciones Android y reproduce contenido desde ella. Con el programador integrado, puedes organizar tus aplicaciones y contenidos en función de tus clientes y de la hora del día, y con la función de orientación automática, podrás mostrar el contenido en posición vertical u horizontal con solo girar la pantalla.
El contenido es lo más importante, y con la función de captura de pantalla automática, podrás asegurarte de que está actualizado y se reproduce en todo momento. Las capturas de pantalla se realizan durante el día y se almacenan en el servidor FTP. Desde ahí, se pueden visualizar cuando y donde quieras.
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