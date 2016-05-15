Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima

Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.