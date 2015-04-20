Con este televisor de bajo consumo para hostelería, disfrutarás todas las ventajas de una conectividad de vanguardia y de páginas interactivas de información sobre el hotel, además de instalación y gestión remota con el menor costo de propiedad garantizado
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
para ofrecer a los huéspedes una experiencia óptima
MediaSuite de 48"
LED
DVB-T2/T/C e IPTV
SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas
SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.
Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor
Nuestros televisores ofrecer a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.
Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.
Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles
Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán el negocio.
AppControl para añadir, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo
AppControl te permite ofrecer a los huéspedes las aplicaciones de TV con las que sueñan. Podrás añadir, eliminar y ordenar todas las aplicaciones como quieras. Incluso mejor, ahora podrás clonar los ajustes en otro televisor sin configurarlo. Podrás incluso crear varios perfiles y cambiarlos sobre la marcha. ¿Querés ofrecer aplicaciones de vídeo con ancho de banda alto en las suites y aplicaciones con ancho de banda alto en el resto de habitaciones? No hay problema. AppControl garantiza que tus invitados y vos disfruten de una experiencia fluida.
Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.
Wi-Fi integrado para utilizar Smart TV inalámbricamente
Con Wi-Fi integrado en tu Smart TV de Philips, podrás acceder inalámbricamente a todo un mundo de contenidos.
Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Bajo consumo de energía
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Relación de aspecto
16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
48
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
121
cm
Pantalla
LED Full HD
Resolución de pantalla
1920 x 1080p
Brillo
350
cd/m²
Mejora de la imagen
Perfect Motion Rate de 200 Hz
Pixel Plus alta definición
Ángulo de visión
178° (H)/178° (V)
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
DVB-T/T2/C
Reproducción de vídeo
NTSC
PAL
SECAM
Televisor analógico
PAL
Reproducción por IP
Multicast
Unicast
Características:
Fácil de usar
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Servicios digitales
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletexto
HbbTV
Control local
Joystick
Aplicaciones de hostelería
Modo de hotel
Bloqueo mediante mando a distancia
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Límite del nivel de sonido
Modo de prohibición
Modo de seguridad alta
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador
Temporizador
Despertador
Despertador en un canal
Sonidos del despertador
Control de encendido
Canal
Función
Formato de imagen
Volumen
Antirrobo
Protección antirrobo de la pila
Bloqueo Kensington
Control de potencia
Encendido automático
Inicio rápido/ecológico
WoLAN
Aplicaciones
AppControl
Aplicaciones basadas en la nube
Su marca
SmartInfo
Logotipo de bienvenida
Mensaje de bienvenida
Fondo personalizado para SmartTV
Panel personalizado (HTML)
Sistema de IPTV
Reloj
Reloj en modo de espera
Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
Reloj en pantalla
Reloj externo opcional
SmartInfo
Explorador HTML5
Plantillas interactivas
Imágenes en una secuencia de dispositivas
Clonación y actualización de firmware
Clonación inicial al instante
Por USB/RF/IP
CMND&Control
Editor de canales sin conexión
Editor de ajustes sin conexión
Estado del televisor en tiempo real (IP)
Gestión remota mediante IP/RF
CMND&Create
Gestión de televisores en grupo
Control
Bloqueo de actualización automática de canal
Protocolo Serial Xpress
JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
DRM interactivo
VSecure
Playready Smoothstreaming
Generación de ingresos
AppRevenue
MyChoice
Mando a distancia
Compatible con banda para el cable
Detección de pila baja
Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
Canales
Lista combinada
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria
Control
Mando a distancia personalizado
Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
Compatible con sistema de llamada de enfermeras
Comodidad
Salida de auriculares
Silenciamiento independiente del altavoz principal
Seguridad
Aislamiento doble clase II
Ignición retardada
Multimedia
Reproducción de vídeo compatible
Formatos: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Contenedores: AVI, MKV
3 GP
ASF
M2TS
M4V
MP4
MPG
PS
Quicktime
TS
WMV
Formatos de música compatibles
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
Formatos de subtítulos compatibles
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Formatos de imagen compatibles
BMP
JPG
PNG
GIF
Resolución de vídeo compatible en USB
hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
Conexiones multimedia
USB
LAN
Audio
Potencia de salida de sonido
20 (2 x 10)
W
Altavoz para baño
1,5 W mono 8 ohmios
Altavoces
2,0
Proyección inferior
Funciones de sonido
AVL
Sonido envolvente increíble
Graves dinámicos
Dolby MS10
Potencia
Red eléctrica
CA 220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura ambiente
0 °C a 40 °C
Consumo en modo de espera
< 0,3 W
Clase de etiqueta energética
A++
Alimentación de etiqueta energética de la UE
42
W
Funciones de ahorro de energía
Modo Eco
Consumo de energía anual
61
kWh
Accesorios
Incluida
Control remoto 22AV1409A/12
Soporte con pedestal de sobremesa
2 pilas AAA
Folleto de garantía
Folleto legal y de seguridad
Cable de alimentación
Opcional
Reloj externo 22AV1120C/00
Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
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