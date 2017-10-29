Otros elementos de la caja
- Pilas para mando a distancia
- Guía de inicio rápido
- Mando a distancia
- Cable de alimentación de CA
- Cable RS232
49BDL5055P/00
Resistente y con capacidad
Cumple con las demandas de los entornos difíciles con una robusta pantalla Full HD P-Line profesional. Gracias a sus componentes resistentes, esta pantalla funciona a la perfección tanto una cocina como en una sala de máquinas. El ángulo de visualización amplio garantiza que la información crucial se ve con claridad.Más información
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Esta pantalla profesional de Philips está diseñada para cumplir los estándares clínicos en cuanto al rendimiento de escala de grises. La imagen óptima que consigue la pantalla se puede utilizar para revisar imágenes médicas en salas de consulta o aulas.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.
Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.
Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.
Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.
Conecta módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.
Asegúrate de que tu pantalla profesional Philips con Android muestra el contenido correcto incluso cuando no estás. Al reproducir contenido por medio del reproductor multimedia integrado, puedes configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla, y puedes elegir recibirlas por correo electrónico.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
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