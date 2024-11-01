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  • Philips Signage serie 2000 Philips Signage serie 2000 Philips Signage serie 2000

    Signage Solutions Philips Signage serie 2000

    50BDL2050A/00

    Philips Signage serie 2000

    La serie 2000 de Philips Signage vuelve a lo básico: una pantalla elemental pero elegante que funciona 16/7 para integraciones sencillas, con tecnología Android 14, UHD y 400 nits de brillo.

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    Philips Signage serie 2000

    Diseño elemental: pantalla digital sencilla

    • 50"
    • Con tecnología Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7: trabaja en tu contenido cuando lo necesitas.

    Con un brillo de 400 cd/m2, la serie 2000 de Philips Signage UHD se ha diseñado para utilizarse 16 horas al día, 7 días a la semana, del amanecer al anochecer, para causar impresión.

    Sistema en chip profesional Android 14.

    Con tecnología Android 14, la pantalla Philips Signage serie 2000 se ha diseñado a partir de una plataforma profesional con conectividad de confianza y seguridad integrada. Al estar optimizada para aplicaciones Android nativas, permite instalar aplicaciones web y software directamente en el dispositivo, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.

    Uso compartido inalámbrico opcional de la pantalla con Philips ScreenShare.

    Prepara tu pantalla para el futuro con nuestro enfoque modular, con opciones para añadir Wi-Fi y Bluetooth mediante el módulo CRD22 opcional, así como Philips ScreenShare y un firme enfoque en la reutilización, el reciclaje, y la sostenibilidad con una reducción de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

    Funcionalidad FailOver básica: mayor garantía para contenido siempre disponible.

    Funcionalidad FailOver básica mediante detección de conexión de 5 V: fundamental para aplicaciones comerciales exigentes, la funcionalidad FailOver mediante conexión de 5 V permite configurar una fuente de contenido secundaria que se reproducirá automáticamente en el improbable caso de que se produzca un error en la fuente multimedia principal.

    Compatible con Philips Wave para la gestión remota de dispositivos.

    Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Signage serie 2000 con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      125.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      49.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,2854 x 0,2854 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      4000:1
      Relación de contraste dinámico
      500,000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      9,5  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tecnología del panel
      VA
      Sistema operativo
      Android 14
      Antirreflejo
      1%

    • Conectividad

      Entrada de vídeo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Otras conexiones
      USB 3.0 (x2)
      Salida de vídeo
      N/A
      Control externo
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Salida de línea
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Comodidad

      Ubicación
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 3 x 3
      Control de teclado
      • Lockable
      • Hidden
      Señal del mando a distancia
      Lockable
      Señal de bucle intermedio
      IR Loopthrough
      Funciones de bajo consumo
      ECO mode
      Con control de red
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      97  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1128,4  mm
      Peso del producto
      14,25  kg
      Altura del dispositivo
      649,0  mm
      Profundidad del dispositivo
      63,5  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      44,43  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      25.55  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2.50  pulgada
      Anchura del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (lb)
      31,42  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      5 ~ 40   °C
      MTBF
      30,000  hora(s)
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
      10 ~ 90 % de humedad relativa (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memoria
      3GB RAM
      Almacenamiento
      16GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Accesorios opcionales
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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