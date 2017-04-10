Captá la atención con una pantalla de pared de video profesional X-Line. El contraste nítido y los marcos delgados facilitan la visualización clara y sin distracciones de imágenes. Ya sea que administres un aeropuerto o seas el presentador de una conferencia.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables
Integrá un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitás para tu solución con ranura, incluida la alimentación.
FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tenés que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.
Modo de mosaico. Creá paredes de video 4K en mosaico de cualquier tamaño
Conectá dos o más pantallas profesionales Philips para crear una pared de video en mosaico, sin la necesidad de dispositivos externos. Un solo usuario se encarga del contenido, independiente de que tengás 4 o 40 pantallas. El contenido 4K se admite en su totalidad y, si mostrás ese contenido en cuatro pantallas, obtenés la mejor resolución posible punto por punto.
Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50
Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).
Gestión remota del sistema a través de CMND
Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.
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