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    Signage Solutions Pantalla de pared para video

    55BDL1007X/00

    En grande

    Captá la atención con una pantalla de pared de video profesional X-Line. El contraste nítido y los marcos delgados facilitan la visualización clara y sin distracciones de imágenes. Ya sea que administres un aeropuerto o seas el presentador de una conferencia.

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    Signage Solutions Pantalla de pared para video

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    En grande

    Versátil pantalla de pared de video.

    • 55"
    • Retroiluminación LED directa
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables

    La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables

    Integrá un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitás para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tenés que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    Modo de mosaico. Creá paredes de video 4K en mosaico de cualquier tamaño

    Conectá dos o más pantallas profesionales Philips para crear una pared de video en mosaico, sin la necesidad de dispositivos externos. Un solo usuario se encarga del contenido, independiente de que tengás 4 o 40 pantallas. El contenido 4K se admite en su totalidad y, si mostrás ese contenido en cuatro pantallas, obtenés la mejor resolución posible punto por punto.

    Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50

    Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).

    Gestión remota del sistema a través de CMND

    Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      138.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      54.6  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080 p
      Punto de píxel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brillo
      700  cd/m²
      Colores de pantalla
      1,07 B
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico

    • Conectividad

      Salida de audio
      • Conector de altavoz externo
      • Miniconector de 3,5 mm (x1)
      Entrada de vídeo
      • Componente BNC (x3)
      • Compuesto (componente compartido Y)
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • VGA (D-Sub analógica) (x1)
      Entrada de audio
      • Miniconector de 3,5 mm (x1)
      • Audio izquierdo/derecho (RCA) (x1)
      Otras conexiones
      OPS
      Salida de vídeo
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      Control externo
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 10 x 10
      Funciones de protección de pantalla
      Conversión de píxeles, brillo bajo
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR
      Instalación simplificada
      • Asas de transporte
      • Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45
      • 1 cable

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 de 10 W (RMS)

    • Potencia

      Consumo (modo de encendido)
      168 W
      Consumo en modo de espera
      <0,5W
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1211,4  mm
      Peso del producto
      24,35  kg
      Altura del dispositivo
      682,2  mm
      Profundidad del dispositivo
      98,5  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      47,69  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      26.86  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 x 400 mm
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      3,88  pulgada
      Anchura del bisel
      0,9 mm (incluido el bisel)

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Formatos de reproducción
      • MP3
      • WMA
      Reproducción de vídeos a través de USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Cable de alimentación de CA
      • Pilas para mando a distancia
      • Cable RS232
      Accesorios incluidos
      • Cable DVI-D (1,8 m)
      • Kit de alineación de bordes (1) - 1 unidad
      • Kit de alineación de bordes (2) - 2 unidades
      • Cable de sistema en cadena de IR (1,8 m)
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Cable de sistema en cadena RS232 (x1)
      • Tornillos (8 unidades)
      Soporte
      BM05462 (opcional)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT
      • BSMI
      • CCC
      • CECP
      • EAC
      • FCC, Clase A
      • J-Moss
      • PSB
      • PSE
      • RoHS
      • UL
      • VCCI

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    • Cable de alimentación de CA
    • Pilas para mando a distancia
    • Cable RS232
    Badge-D2C

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