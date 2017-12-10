Mantente visible de día y de noche gracias a una pantalla Full HD profesional Philips H-Line con gran brillo. Su sorprendente nitidez y contraste la convierten en la solución perfecta para escaparates y lugares luminosos, desde museos hasta pequeños comercios.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Pantalla con gran nivel de brillo y funcionamiento ininterrumpido.
55"
2500 cd/m²
Full HD
Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.
La ranura OPS permite la integración de PC sin cables
Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.
Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50
Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).
Gestión remota del sistema a través de CMND
Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.
Alto grado de brillo (2500 cd/m2). Apto para su uso en semiexterior
Causa un gran impacto en lugares luminosos o semiexteriores. Esta pantalla de brillo ultraalto de 2500 cd/m2 es perfecta para atraer la atención en zonas grandes y abarrotadas con fuerte iluminación ambiental.
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