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    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    55BDL3050Q/00

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    Incrementa la potencia con la pantalla UHD Q-Line Android con gran resolución. Disfruta de su instalación rápida sin hardware y de una calidad de imagen excepcional. Visualiza fácilmente contenido en línea y local.

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    Signage Solutions Pantalla Q-Line

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    Pantalla 18/7 sencilla, inteligente y nítida.

    • 55"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

    Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    Gestión remota del sistema a través de CMND

    Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

    CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

    Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

    Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

    Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente

    Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      138.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      54.6  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,315 x 0,315 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      350  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      4000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Escaneado progresivo
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico
      • Mejora del color
      • Ajuste de temperatura de color
      • Desentrelazador
      • Reducción de ruido
      • Smart Picture
      Tecnología del panel
      AMVA
      Sistema operativo
      Android 5.0.1

    • Conectividad

      Salida de audio
      Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Entrada de vídeo
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (D-Sub analógica)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (12/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 10 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • Bucle intermedio IR
      • RS232
      Instalación simplificada
      Bloqueo de control del mando a distancia
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Otra comodidad
      • Bloqueo Kensington
      • Montaje VESA (400 x 400 mm)
      Con control de red
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Memoria
      EMMC de 8 GB

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (modo de encendido)
      145 W
      Consumo (típico)
      150  W
      Consumo (máx.)
      200 W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Apagado/encendido inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600 a 60, 75 Hz
      • 1024 x 768 a 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1239,2  mm
      Peso del producto
      15,96  kg
      Altura del dispositivo
      711,6  mm
      Profundidad del dispositivo
      61,7  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      48,79  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      28.02  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 x 400 mm, 200 x 400 mm, M6 x 8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2,43  pulgada
      Anchura del bisel
      12,9 mm (S/I/D), 14,7 mm (I)
      Peso del producto (lb)
      35,19  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80 % (funcionamiento), 5 - 95 % (almacenamiento)  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Reproductor interno

      CPU
      Procesador ARM de cuatro núcleos
      Memoria
      DDR3 de 2 GB
      Almacenamiento
      EMMC de 8 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Guía de inicio rápido
      • Pilas para mando a distancia
      • Mando a distancia
      • Cable con sensor de IR (1,8 m)
      Accesorios incluidos
      • Cable de sistema en cadena RS232
      • Tapa de USB y tornillo x1
      Soporte
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Checo
      • Danés
      • Holandés
      • Finés
      • Noruego
      • Portugués
      • Sueco
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC Clase B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Cable RS232
    • Guía de inicio rápido
    • Pilas para mando a distancia
    • Mando a distancia
    • Cable con sensor de IR (1,8 m)
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