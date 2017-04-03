Términos de búsqueda

  • Sorprende al público Sorprende al público Sorprende al público

    Signage Solutions Pantalla LED

    55BDL9025L/00

    Sorprende al público

    Comparte tu mensaje con la pantalla LED de vídeo de pared más impresionante. Con un diseño integrado y fácil de implementar, un alto grado alto de brillo y transiciones perfectas entre las pantallas LED que funcionan tanto en implementaciones grandes como pequeñas.

    Más información

    Este producto ya no está disponible

    Signage Solutions Pantalla LED

    Productos similares

    Ver todos los Sin asignar

    Sorprende al público

    con excepcionales pantallas LED de resolución de fuente ultrafina

    • 55"
    • LED Direct View
    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Diseño para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión

    Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión y el uso en entornos críticos. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.

    Frecuencia de actualización ultra alta

    Con una frecuencia de actualización ultra alta, las pantallas LED Philips permiten mostrar el contenido de un modo más limpio y atractivo. Esto garantiza que incluso las emisiones en directo de eventos y partidos son fluidas, sin parpadeos o con pocos, incluso en contenidos de acción ininterrumpida.

    LED TrueBlack para mayor contraste y colores distintivos

    Con tecnología líder del sector, los LED TrueBlack Philips ofrecen el máximo contraste y niveles de negros profundos. Esto significa una mayor uniformidad en el color y los colores más intensos en la pantalla.

    Instalación simplificada gracias a EasyInstall

    Las pantallas LED Philips con EasyInstall están diseñados para simplificar la instalación y el mantenimiento. Con una carcasa fina de 54", compatibilidad con las resoluciones más utilizadas y un diseño uniforme, la instalación es muy sencilla. Además, gracias a su larga vida útil, se garantiza un funcionamiento continuo, incluso para las aplicaciones más exigentes.

    Presume de paredes de vídeo completamente perfectas sin biseles

    Optimizadas para la exposición máxima, las pantallas LED de pared de vídeo ZeroBezel ofrecen una solución excepcional. Gracias a las transiciones completamente perfectas entre pantallas LED, la escalabilidad es muy sencilla y puedes actualizar fácilmente a resolución Full HD.

    Sistema en cadena HDMI

    Crea una pared de vídeo digital con un sistema en cadena HDMI. Solo tienes que conectar el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla y tendrás una de las paredes de vídeo más espectaculares que existen.

    Controlador de vídeo integrado incluido

    Con la función de controlador de vídeo integrado, no es necesario para un control de vídeo de LED adicional.

    Desarrollado para salas de control y emisiones de actividad

    Las pantallas LED Philips se han diseñado específicamente para salas de control y emisiones de actividad.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      137.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      54.2  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      • 480 x 270
      • 1920 x 1080 (4 x 4)
      Punto de píxel
      2,5 mm
      Brillo
      1000 cd/m2 (800 cd/m2 calibrado)  nit
      Discrepancia de brillo
      <2 %
      Brillo y saturación calibrados
      Gama de colores (típico)
      Ancho
      Relación de contraste (típica)
      5000:1
      Ángulo de visión (horizontal)
      160  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      140  grado
      Mejora de la imagen
      Pantalla de amplia gama de colores
      Índice de regen. (V)
      5100 Hz
      Precisión de detalle de saturación
      0,003

    • Conectividad

      Entrada de vídeo
      HDMI (x2) (bloqueable)
      Salida de vídeo
      HDMI (x2) (bloqueable)
      Control externo
      RJ45

    • Cómodas funciones

      Ubicación
      Horizontal (24/7)
      Señal de bucle intermedio
      Conexión HDMI en cadena (hasta FHD)
      Instalación simplificada
      Asas de transporte
      Bucle intermedio de control de red
      RJ45/RJ25
      Bucle intermedio de energía
      Para entornos de 230 V: hasta 6 PC, para entornos de 110 V: hasta 3 PC

    • Potencia

      Consumo (modo de encendido)
      160 W (470 W máx.)

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1200  mm
      Peso del producto
      24,5  kg
      Altura del dispositivo
      675  mm
      Profundidad del dispositivo
      99  mm
      Anchura del bisel
      0,0 mm
      Montaje en esquinas
      1165 x 650 mm (4xM6)

    • Condiciones de funcionamiento

      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Vida útil de los LED
      > 120 000 hora(s)

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • 3 bloques de ajuste horizontal
      • 3 bloques de ajuste vertical
      • cable corto de conexión HDMI en cadena
      • cable corto de alimentación para conexión en cadena
      • cable corto de conexión RJ25 en cadena
      Accesorios opcionales
      • Cable largo de conexión HDMI en cadena
      • Cable largo de alimentación para conexión en cadena
      • Cable largo de conexión RJ25 en cadena
      • Cable de conector de alimentación
      • Módulo LED de repuesto

    • Varios

      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CB
      • FCC, Clase A
      • UL/cUL

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Accesorios opcionales: Cable de sistema en cadena HDMI largo
    • Accesorios opcionales: cable de sistema en cadena de alimentación largo
    • Accesorios opcionales: Cable de sistema en cadena RJ25 largo
    • Accesorios opcionales: Cable conector de alimentación
    • Accesorios opcionales: Módulo LED repuesto
    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.