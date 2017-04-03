Comparte tu mensaje con la pantalla LED de vídeo de pared más impresionante. Con un diseño integrado y fácil de implementar, un alto grado alto de brillo y transiciones perfectas entre las pantallas LED que funcionan tanto en implementaciones grandes como pequeñas.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
con excepcionales pantallas LED de resolución de fuente ultrafina
55"
LED Direct View
SmartPower para ahorrar energía
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Diseño para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión
Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión y el uso en entornos críticos. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.
Frecuencia de actualización ultra alta
Con una frecuencia de actualización ultra alta, las pantallas LED Philips permiten mostrar el contenido de un modo más limpio y atractivo. Esto garantiza que incluso las emisiones en directo de eventos y partidos son fluidas, sin parpadeos o con pocos, incluso en contenidos de acción ininterrumpida.
LED TrueBlack para mayor contraste y colores distintivos
Con tecnología líder del sector, los LED TrueBlack Philips ofrecen el máximo contraste y niveles de negros profundos. Esto significa una mayor uniformidad en el color y los colores más intensos en la pantalla.
Instalación simplificada gracias a EasyInstall
Las pantallas LED Philips con EasyInstall están diseñados para simplificar la instalación y el mantenimiento. Con una carcasa fina de 54", compatibilidad con las resoluciones más utilizadas y un diseño uniforme, la instalación es muy sencilla. Además, gracias a su larga vida útil, se garantiza un funcionamiento continuo, incluso para las aplicaciones más exigentes.
Presume de paredes de vídeo completamente perfectas sin biseles
Optimizadas para la exposición máxima, las pantallas LED de pared de vídeo ZeroBezel ofrecen una solución excepcional. Gracias a las transiciones completamente perfectas entre pantallas LED, la escalabilidad es muy sencilla y puedes actualizar fácilmente a resolución Full HD.
Sistema en cadena HDMI
Crea una pared de vídeo digital con un sistema en cadena HDMI. Solo tienes que conectar el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla y tendrás una de las paredes de vídeo más espectaculares que existen.
Controlador de vídeo integrado incluido
Con la función de controlador de vídeo integrado, no es necesario para un control de vídeo de LED adicional.
Desarrollado para salas de control y emisiones de actividad
Las pantallas LED Philips se han diseñado específicamente para salas de control y emisiones de actividad.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
137.7
cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
54.2
pulgada
Relación de aspecto
16:9
Resolución de pantalla
480 x 270
1920 x 1080 (4 x 4)
Punto de píxel
2,5 mm
Brillo
1000 cd/m2 (800 cd/m2 calibrado)
nit
Discrepancia de brillo
<2 %
Brillo y saturación calibrados
Sí
Gama de colores (típico)
Ancho
Relación de contraste (típica)
5000:1
Ángulo de visión (horizontal)
160
grado
Ángulo de visión (vertical)
140
grado
Mejora de la imagen
Pantalla de amplia gama de colores
Índice de regen. (V)
5100 Hz
Precisión de detalle de saturación
0,003
Conectividad
Entrada de vídeo
HDMI (x2) (bloqueable)
Salida de vídeo
HDMI (x2) (bloqueable)
Control externo
RJ45
Cómodas funciones
Ubicación
Horizontal (24/7)
Señal de bucle intermedio
Conexión HDMI en cadena (hasta FHD)
Instalación simplificada
Asas de transporte
Bucle intermedio de control de red
RJ45/RJ25
Bucle intermedio de energía
Para entornos de 230 V: hasta 6 PC, para entornos de 110 V: hasta 3 PC
Potencia
Consumo (modo de encendido)
160 W (470 W máx.)
Dimensiones
Anchura del dispositivo
1200
mm
Peso del producto
24,5
kg
Altura del dispositivo
675
mm
Profundidad del dispositivo
99
mm
Anchura del bisel
0,0 mm
Montaje en esquinas
1165 x 650 mm (4xM6)
Condiciones de funcionamiento
Rango de temperatura (funcionamiento)
0 ~ 40
°C
Humedad relativa
20 ~ 80
%
Rango de temperaturas (almacenamiento)
-20 ~ 60
°C
Vida útil de los LED
> 120 000 hora(s)
Accesorios
Accesorios incluidos
3 bloques de ajuste horizontal
3 bloques de ajuste vertical
cable corto de conexión HDMI en cadena
cable corto de alimentación para conexión en cadena
cable corto de conexión RJ25 en cadena
Accesorios opcionales
Cable largo de conexión HDMI en cadena
Cable largo de alimentación para conexión en cadena
Cable largo de conexión RJ25 en cadena
Cable de conector de alimentación
Módulo LED de repuesto
Varios
Garantía
3 años de garantía
Aprobación de regulaciones
CE
CB
FCC, Clase A
UL/cUL
Contenido de la caja
Otros elementos de la caja
Accesorios opcionales: Cable de sistema en cadena HDMI largo
Accesorios opcionales: cable de sistema en cadena de alimentación largo
Accesorios opcionales: Cable de sistema en cadena RJ25 largo
Accesorios opcionales: Cable conector de alimentación
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