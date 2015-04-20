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    Televisor LED profesional

    55HFL5010T/12

    Conectá y controlá

    Con este televisor de bajo consumo para hostelería, disfrutarás todas las ventajas de una conectividad de vanguardia y de páginas interactivas de información sobre el hotel, además de instalación y gestión remota con el menor costo de propiedad garantizado

    Más información

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    Televisor LED profesional

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    Conectá y controlá

    para ofrecer a los huéspedes una experiencia óptima

    • MediaSuite de 55"
    • LED
    • DVB-T2/T/C e IPTV
    SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

    SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

    SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

    SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

    SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

    SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

    Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

    Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

    Nuestros televisores ofrecer a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

    Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

    La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.

    Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles

    Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán el negocio.

    AppControl para añadir, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo

    AppControl te permite ofrecer a los huéspedes las aplicaciones de TV con las que sueñan. Podrás añadir, eliminar y ordenar todas las aplicaciones como quieras. Incluso mejor, ahora podrás clonar los ajustes en otro televisor sin configurarlo. Podrás incluso crear varios perfiles y cambiarlos sobre la marcha. ¿Querés ofrecer aplicaciones de vídeo con ancho de banda alto en las suites y aplicaciones con ancho de banda alto en el resto de habitaciones? No hay problema. AppControl garantiza que tus invitados y vos disfruten de una experiencia fluida.

    Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima

    Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.

    Wi-Fi integrado para utilizar Smart TV inalámbricamente

    Con Wi-Fi integrado en tu Smart TV de Philips, podrás acceder inalámbricamente a todo un mundo de contenidos.

    Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos

    El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

    Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

    Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      55  pulgada
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      139  cm
      Pantalla
      LED Full HD
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080p
      Brillo
      350  cd/m²
      Mejora de la imagen
      • Perfect Motion Rate de 200 Hz
      • Pixel Plus alta definición
      Ángulo de visión
      178° (H)/178° (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      Televisión digital
      DVB-T/T2/C
      Reproducción de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Televisor analógico
      PAL
      Reproducción por IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Características:

      Fácil de usar
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Control local
      Joystick

    • Aplicaciones de hostelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo mediante mando a distancia
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Límite del nivel de sonido
      Modo de prohibición
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Despertador
      • Despertador en un canal
      • Sonidos del despertador
      Control de encendido
      • Canal
      • Función
      • Formato de imagen
      • Volumen
      Antirrobo
      • Protección antirrobo de la pila
      • Bloqueo Kensington
      Control de potencia
      • Encendido automático
      • Inicio rápido/ecológico
      • WoLAN
      Aplicaciones
      • AppControl
      • Aplicaciones basadas en la nube
      Su marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de bienvenida
      • Mensaje de bienvenida
      • Fondo personalizado para SmartTV
      • Panel personalizado (HTML)
      • Sistema de IPTV
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      SmartInfo
      • Explorador HTML5
      • Plantillas interactivas
      • Imágenes en una secuencia de dispositivas
      Clonación y actualización de firmware
      • Clonación inicial al instante
      • Por USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor de canales sin conexión
      • Editor de ajustes sin conexión
      • Estado del televisor en tiempo real (IP)
      • Gestión remota mediante IP/RF
      • CMND&Create
      • Gestión de televisores en grupo
      Control
      • Bloqueo de actualización automática de canal
      • Protocolo Serial Xpress
      • JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
      DRM interactivo
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Generación de ingresos
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Mando a distancia
      • Compatible con banda para el cable
      • Detección de pila baja
      • Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
      Canales
      Lista combinada

    • Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

      Control
      • Mando a distancia personalizado
      • Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
      • Compatible con sistema de llamada de enfermeras
      Comodidad
      • Salida de auriculares
      • Silenciamiento independiente del altavoz principal
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignición retardada

    • Multimedia

      Reproducción de vídeo compatible
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contenedores: AVI, MKV
      • 3 GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Formatos de subtítulos compatibles
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolución de vídeo compatible en USB
      hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      20 (2 x 10)  W
      Altavoz para baño
      1,5 W mono 8 ohmios
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Sonido envolvente increíble
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo en modo de espera
      < 0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      A++
      Alimentación de etiqueta energética de la UE
      52  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo Eco
      Consumo de energía anual
      76  kWh

    • Accesorios

      Incluida
      • Control remoto 22AV1409A/12
      • Soporte con pedestal de sobremesa
      • 2 pilas AAA
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Cable de alimentación
      Opcional
      • Reloj externo 22AV1120C/00
      • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
      • Control remoto de configuración 22AV9573A

    • Conectividad inalámbrica

      LAN inalámbrica
      802.11 b/g/n
      Wi-FiDirect
      • DirectShare
      • Miracast

    • Conectividad lateral

      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Altavoz para baño
      Miniconector
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      Entrada AV
      CVBS compartida con YPbPr
      Entrada de audio DVI
      Miniconector
      Alimentación externa
      • 12 V/15 W
      • Miniconector
      Control externo
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Salida de audio digital
      Óptico
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Entrada VGA
      15 patillas D-sub

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida de infrarrojos
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con una sola pulsación
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante mando a distancia
      • control de audio del sistema
      LAN
      Encendido en LAN
      HDMI
      • ARC (todos los puertos)
      • DVI (todos los puertos)
      Euroconector
      Euroconector de conexión

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1239  mm
      Altura del dispositivo
      712  mm
      Profundidad del dispositivo
      66/79  mm
      Peso del producto
      15,3  kg
      Longitud del dispositivo (con soporte)
      1239  mm
      Altura del dispositivo (con soporte)
      778  mm
      Profundidad dispositivo (con soporte)
      266  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      17.8  kg
      Compatible con el montaje en pared
      • 400 x 200 mm
      • M6

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para mando a distancia
    • Mando a distancia
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para la mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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