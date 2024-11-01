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Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Ya está disponible un nuevo nivel de interactividad gracias a la tecnología táctil integrada. El desempeño flexible y óptimo del toque simultáneo, junto con las excelentes oportunidades de operación te dan lo último en interacción con el usuario. Las pantallas multitáctiles vienen equipadas con reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que permite una verdadera operación Plug & Play.
La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estás listo para una protección instantánea.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Conectá y controlá tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseñá tu contenido de señalización en línea y conectalo con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conectá un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conectá la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.
En esta pantalla táctil integrada, el cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo permite disfrutar la experiencia táctil más envolvente. Con un deslumbramiento mínimo o inexistente, y bajo reflejo en la pantalla, las imágenes se muestran cristalinas, con colores puros y una gran claridad.
La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo vertical.
La calidad de imagen cuenta. Las pantallas normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.
Simplificá tus presentaciones y videoconferencias con FailOver. Cuando la sala de reuniones o conferencias no está en uso, el contenido de fondo se puede ejecutar desde cualquier fuente de entrada que vos elijas. Cuando la reunión comience y debas compartir una presentación o tu pantalla, solo tenés que conectar la computadora y la pantalla cambiará automáticamente la entrada para mostrar lo que hay en tu pantalla, sin necesidad se seleccionar manualmente las entradas.
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