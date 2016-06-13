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    TV profesional

    65HFL2859T/12

    Deleitá a tus huéspedes

    Mostrale a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible TV profesional. Disfrutarás funciones específicas para hotelería, como una página de bienvenida corporativa, instalación a través de USB, y bloqueo de menús y controles.

    Más información

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    TV profesional

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    Deleitá a tus huéspedes

    con una elegancia absoluta

    • Studio de 65"
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

    Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

    Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.

    Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

    Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

    Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la programación y configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y costo de la instalación.

    USB para reproducción multimedia

    USB para reproducción multimedia

    Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

    4K Ultra HD: resolución nunca antes vista

    Disfrutá la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

    Una lista combinada de canales analógicos y digitales

    Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

    Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes

    Con el control de volumen avanzado podés configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.

    Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local

    Si activás o desactivás el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

    Bloqueo del menú de instalación

    Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      65  pulgada
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      164  cm
      Pantalla
      LED 4K Ultra HD
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160p
      Brillo
      350  cd/m²
      Relación de contraste (típica)
      4.000
      Ángulo de visión
      178° (H)/178° (V)

    • Resolución de pantalla compatible

      HDMI
      Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
      Sintonizador
      • T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      USB
      • HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Otros: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      Televisión digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hasta 2160p/60)
      Televisor analógico
      • PAL
      • SECAM

    • Características:

      Fácil de usar
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • Subtítulos
      • Teletexto
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      Control local
      Teclado (6 perillas)

    • Aplicaciones de hostelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo mediante control local
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Límite del nivel de sonido (incl. HP)
      Modo de prohibición
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Despertador
      Control de encendido
      • Canal/Fuente
      • Estilo de imagen
      • Volumen (incl. HP)
      Antirrobo
      Bloqueo Kensington
      Control de potencia
      Inicio rápido/ecológico
      Su marca
      Logotipo de bienvenida
      Clonación y actualización de firmware
      • mediante USB
      • Clonación inicial al instante
      Control
      Bloqueo de actualización automática de canal
      Mando a distancia
      • Compatible con banda para el cable
      • Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
      Canales
      • Lista combinada
      • Editor de canales sin conexión

    • Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

      Control
      Mando a distancia personalizado
      Comodidad
      Salida de auriculares

    • Multimedia

      Reproducción de vídeo compatible
      • Contenedores: AVI, MKV
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Formatos de subtítulos compatibles
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Resolución de vídeo compatible en USB
      hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 Hz
      Conexiones multimedia
      USB

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      16 (2 x 8)  W
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • Ecualizador
      • Balance
      • AVL
      • Sonido envolvente increíble
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      5 °C a 45 °C
      Consumo en modo de espera
      < 0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Alimentación de etiqueta energética de la UE
      118  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo Eco
      Consumo de energía anual
      172  kWh

    • Accesorios

      Incluida
      • Control remoto 22AV1407A/12
      • 2 pilas AAA
      • Soporte con bordes
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      Opcional
      Control remoto de configuración 22AV9573A

    • Conectividad en la parte inferior

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antena
      IEC-75
      Salida de audio digital
      Óptico
      Entrada VGA
      15 patillas D-sub

    • Conectividad lateral

      USB2
      USB 2.0
      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Salida de auriculares
      Miniconector

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      Entrada AV
      CVBS compartida con YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Mejoras de conectividad

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con una sola pulsación
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante mando a distancia

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1460  mm
      Altura del dispositivo
      838  mm
      Profundidad del dispositivo
      50  mm
      Peso del producto
      36,9  kg
      Longitud del dispositivo (con soporte)
      1460  mm
      Altura del dispositivo (con soporte)
      903  mm
      Profundidad dispositivo (con soporte)
      345  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      37.5  kg
      Compatible con el montaje en pared
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para mando a distancia
    • Mando a distancia
    • Soporte para la mesa
    • Folleto de garantía
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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