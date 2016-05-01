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    Signage Solutions Pantalla U-Line

    75BDL3000U/00

    Cautiva a tu público

    Disfruta del contenido como nunca antes gracias a una resolución cuatro veces superior a la convencional. Esta pantalla ultragrande de 190,5 cm (75") ofrece 3840 x 2160 píxeles, tan definidos y realistas que crearán toda una ventana a un nuevo mundo.

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    Signage Solutions Pantalla U-Line

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    Cautiva a tu público

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    • 75"
    • Retroiluminación LED lateral
    • Ultra HD
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    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,429 X 0,429 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      410  cd/m²
      Colores de pantalla
      1073 M
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      Tecnología del panel
      IPS

    • Conectividad

      Salida de audio
      • Toma de 3,5 mm
      • Conector de altavoz externo
      • SPDIF
      Entrada de vídeo
      • VGA (D-Sub analógica)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • 3 HDMI
      • Componente (RCA)
      • Compuesto (RCA)
      Entrada de audio
      • Toma de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      • Salida CA
      • OPS
      • USB
      Salida de vídeo
      DisplayPort
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • RJ45
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      Horizontal (16/7)
      Picture in Picture
      PIP
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • DisplayPort
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Otra comodidad
      Asas de transporte
      Rendimiento de imagen
      Control del color avanzado
      Con control de red
      • RS232
      • HDMI (un cable)
      • LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      197  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1676,60  mm
      Peso del producto
      53,3  kg
      Altura del dispositivo
      955,00  mm
      Profundidad del dispositivo
      73,80  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      66,01  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      37.60  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      600 x 400 mm, M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2,91  pulgada
      Anchura del bisel
      12,50 mm
      Peso del producto (lb)
      117,51  libras
      Anchura de fácil inserción
      250  mm
      Altura de fácil inserción
      300  mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      5 ~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Mando a distancia
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Cable RS232
      • Cable HDMI
      Accesorios opcionales
      • Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
      • Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      • Portugués
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Clase A

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Pilas para mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    • Mando a distancia
    • Manual de usuario en CD-ROM
    • Cable RS232
    • Cable HDMI
    • Accesorios opcionales: Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
    • Accesorios opcionales: Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
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