Mantenete visible día y noche con una pantalla 4K UHD profesional ultrabrillante Philips H-Line. La claridad y el contraste sorprendentes la hacen la solución perfecta para áreas ocupadas que están sujetas a la luz ambiental. Desde aeropuertos hasta centros comerciales.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Pantalla con alto brillo y funcionamiento ininterrumpido.
75"
3000 cd/m²
Ultra HD
Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.
La ranura OPS permite la integración de PC sin cables
Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.
QuadViewer. Cuatro señales en una sola pantalla.
Convierte una sola pantalla profesional Philips en una pared de vídeo de 2x2 sin bordes. Si conectas cuatro fuentes independientes, puedes reproducir varios canales a la vez fácilmente. Solo tienes que decirle a la pantalla en qué zona se muestra cada contenido. Ideal para situaciones como la emisión en salas de control, donde las imágenes de distintas cámaras deben ser claramente visibles.
Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50
Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).
Alto grado de brillo (3000 cd/m2). Son ideales para uso en semi-exteriores
Impactá en lugares iluminados y semi-exteriores. Esta pantalla de alto grado de brillo de 3000 cd/m2 ofrece una imagen clara para llamar la atención en áreas grandes y concurridas y con mucha luz ambiental.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
189.3
cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
74.5
pulgada
Relación de aspecto
16:9
Resolución de pantalla
3840 x 2160
Punto de píxel
0,429 x 0,429 mm
Resolución óptima
3840 x 2160 a 60 Hz
Brillo
3.000
cd/m²
Colores de pantalla
1.070 millones de colores
Relación de contraste (típica)
1200:1
Relación de contraste dinámico
500.000:1
Tiempo de respuesta (típico)
8
ms
Ángulo de visión (horizontal)
89
grado
Ángulo de visión (vertical)
89
grado
Mejora de la imagen
Cámara lenta 3/2 - 2/2
Filtro de peine 3D
Desentrelazado 3D MA
Mejora del contraste dinámico
Desentrelazado de compensación de mov.
Escaneado progresivo
Tecnología del panel
IPS
Conectividad
Salida de audio
Toma de 3,5 mm
Conector de altavoz externo
SPDIF
Entrada de vídeo
VGA (D-Sub analógica)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x2)
Vídeo por componentes (RCA) (3x)
Compuesto (componente compartido Y)
Entrada de audio
Toma de 3,5 mm
Audio izquierdo/derecho (RCA)
Otras conexiones
Salida CA
OPS
USB
Salida de vídeo
DisplayPort
Control externo
Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
RJ45
Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
Comodidad
Ubicación
Horizontal (24/7)
Vertical (24/7)
Picture in Picture
PIP
Funciones de protección de pantalla
Conversión de píxeles, bajo brillo
Control de teclado
Oculto
Se puede bloquear
Señal del mando a distancia
Se puede bloquear
Señal de bucle intermedio
RS232
DisplayPort
Bucle intermedio IR
Instalación simplificada
Fácil inserción
Funciones de bajo consumo
Apagado/encendido inteligente
Otra comodidad
Asas de transporte
Rendimiento de imagen
Control del color avanzado
Con control de red
RS232
HDMI (un cable)
LAN (RJ45)
Sonido
Altavoces integrados
RMS de 2 x 10W
Potencia
Red eléctrica
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Consumo (típico)
400
W
Consumo en modo de espera
<0,5W
Resolución de pantalla compatible
Formatos informáticos
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formatos de vídeo
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Dimensiones
Anchura del dispositivo
1681,2
mm
Peso del producto
54,1
kg
Altura del dispositivo
955,6
mm
Profundidad del dispositivo
142,4
mm
Anchura del dispositivo (pulgadas)
66,19
pulgada
Altura del dispositivo (pulgadas)
37.62
pulgada
Sistema de montaje en pared
600 x 400 mm, M8
Profundidad del dispositivo (pulgadas)
5,61
pulgada
Anchura del bisel
15,3 mm
Peso del producto (lb)
119,27
libras
Anchura de fácil inserción
136
mm
Altura de fácil inserción
300
mm
Condiciones de funcionamiento
Altitud
0 ~ 3000 m
Rango de temperatura (funcionamiento)
0 ~ 40
°C
MTBF
50.000
hora(s)
Humedad relativa
20 ~ 80
%
Rango de temperaturas (almacenamiento)
-20 ~ 60
°C
Aplicaciones multimedia
Reproducción de vídeos a través de USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Reproducción de imágenes a través de USB
BMP
GIF
JPEG
PNG
Reproducción de audio a través de USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
PLS
Accesorios
Accesorios incluidos
Cable de alimentación de CA
Pilas para mando a distancia
Mando a distancia
Cable RS232
Cable HDMI
Cable con sensor de IR (1,8 m)
Guía de inicio rápido
Cable VGA
Accesorios incluidos
Cable de sistema en cadena RS232
Accesorios opcionales
Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
Varios
Idiomas de visualización en pantalla
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Polaco
Ruso
Español
Turco
Chino simplificado
Chino tradicional
Árabe
Japonés
Portugués
Garantía
3 años de garantía
Aprobación de regulaciones
CE
BSMI
CB
FCC Clase B
EAC
EnergyStar 7.0
PSB
UL
Contenido de la caja
Otros elementos de la caja
Cable de alimentación de CA
Pilas para mando a distancia
Mando a distancia
Cable RS232
Cable HDMI
Cable con sensor de IR (1,8 m)
Guía de inicio rápido
Cable VGA
Accesorios opcionales: Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
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