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Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Ya está disponible un nuevo nivel de interactividad gracias a la tecnología táctil integrada. El desempeño flexible y óptimo del toque simultáneo, junto con las excelentes oportunidades de operación te dan lo último en interacción con el usuario. Las pantallas multitáctiles vienen equipadas con reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que permite una verdadera operación Plug & Play.
Aumenta la flexibilidad de tus pantallas gracias a la capacidad para reproducir contenido desde hasta cuatro entradas independientes, y todo en una sola pantalla. QuadViewer es ideal para controlar habitaciones, entornos corporativos y salas de reuniones.
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estás listo para una protección instantánea.
La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.
Convierte la pantalla en una solución de señalización digital todo en uno y crea una red de pantalla que esté conectada y sea inteligente y segura. Open Pluggable Specification (OPS) es una ranura estándar del sector a la que puede añadir un reproductor multimedia compatible con OPS. Esta solución sin cables ofrece la posibilidad de instalar, utilizar o mantener el hardware siempre que lo necesites.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Disfruta de Signage Solutions como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.
Simplificá tus presentaciones y videoconferencias con FailOver. Cuando la sala de reuniones o conferencias no está en uso, el contenido de fondo se puede ejecutar desde cualquier fuente de entrada que vos elijas. Cuando la reunión comience y debas compartir una presentación o tu pantalla, solo tenés que conectar la computadora y la pantalla cambiará automáticamente la entrada para mostrar lo que hay en tu pantalla, sin necesidad se seleccionar manualmente las entradas.
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