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    Signage Solutions Pizarra interactiva

    75BDL3151T/00

    Sedúcelos

    Inspira la colaboración. Proporciona información. Esta pantalla 4K UHD multitoque profesional de Philips con gran capacidad de respuesta resulta ideal para aplicaciones multitoque de varios usuarios y que van desde búsquedas de itinerarios hasta presentaciones. Pueden activarse hasta 10 puntos de contacto a la vez.

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    Sedúcelos

    Pantalla multitoque de 10 puntos

    • 75"
    • Con tecnología Android
    • Multitoque
    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

    Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

    Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,429 X 0,429 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      490  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      • Desentrelazado 3D MA
      • Mejora del contraste dinámico
      Tratamiento de la superficie
      Revestimiento antirreflejos
      Tecnología del panel
      IPS

    • Conectividad

      Salida de audio
      SPDIF
      Entrada de vídeo
      • Compuesto (RCA)
      • HDMI
      • HDMI (x4)
      • VGA (D-Sub analógica) (x2)
      Entrada de audio
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      • Conector de 3,5 mm x2
      • Toma de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • OPS
      • Toma de alimentación USB (5 V, 2 A)
      • USB (x4)
      • USB (x2)
      Salida de vídeo
      • HDMI
      • VGA (D-Sub analógica)

    • Comodidad

      Ubicación
      Horizontal (18/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Otra comodidad
      Asas de transporte
      Rendimiento de imagen
      Control del color avanzado
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45
      Memoria
      EMMC de 8 GB

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 15 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      350  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Apagado/encendido inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1024 x 768 a 60, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600 a 60, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz

    • Dimensiones

      Montaje de fácil inserción
      100 x 200 mm
      Anchura del dispositivo
      1739,7  mm
      Peso del producto
      64,7  kg
      Altura del dispositivo
      1072,8  mm
      Profundidad del dispositivo
      99,0  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      68,49  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      42.24  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 (H) x 400 (V), M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      3,90  pulgada
      Anchura del bisel
      21,7 mm
      Peso del producto (lb)
      142,64  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80 % (funcionamiento), 10 - 90 % (almacenamiento)  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • 3GP
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV3
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Cable USB
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Cable HDMI
      • Cable VGA
      Accesorios incluidos
      Reproductor OPS Android (CRD50)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Español
      • Turco
      • Ruso
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Portugués
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • BSMI
      • CB
      • EPA
      • FCC Clase B

    • Interactividad

      Tecnología multitoque
      Táctil con infrarrojos
      Puntos de contacto
      10 puntos de contacto simultáneos
      Plug and Play
      Compatible con HID
      Cristal protector
      • Cristal de seguridad templado de 5 mm
      • Antideslumbramiento
      • Antirreflejos

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de alimentación de CA
    • Cable RS232
    • Cable USB
    • Mando a distancia
    • Pilas para mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    • Cable HDMI
    • Cable VGA
    Badge-D2C

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