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    Signage Solutions Pantalla H-Line

    75BDL4003H/02

    Visibilidad intensa con cualquier iluminación

    Mantén la visibilidad de día y de noche con las pantallas Philips H-Line de alto brillo. Su sorprendente claridad y contraste la convierten en la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones más claras: desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.

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    Signage Solutions Pantalla H-Line

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    Visibilidad intensa con cualquier iluminación

    Pantalla con gran nivel de brillo y funcionamiento ininterrumpido

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

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    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

    FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco

    Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle el reproductor multimedia. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

    Agrega la potencia de procesamiento de Android con un módulo opcional CRD50

    Integra un sistema en chip (SOC) Android en tu pantalla profesional Philips. El módulo opcional CRD50 es un dispositivo OPS que ofrece potencia de procesamiento de Android sin cables. Solo tienes que introducirlo en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para utilizar el módulo (incluida la alimentación).

    Diseño para condiciones extremas

    Gestión térmica mejorada, paneles de cristal líquido de alta TNI y sensores térmicos integrados para hacer frente a altas temperaturas ambientales. Brillo de pantalla de hasta 2500 cd/m², ideal para entornos con iluminación ambiental. Polarizador de pantalla compatible con gafas de sol polarizadas para mejorar la visibilidad del contenido incluso con luz directa.

    Señalización urbana de brillo ultraalto

    Las pantallas digitales de alto brillo para exteriores llaman la atención en cualquier condición de iluminación, lo que aumenta la exposición de la tienda y atrae clientes. El espectacular brillo de hasta 3000 cd/m² garantiza una alta visibilidad y una calidad de imagen pura, incluso en condiciones de luz ambiental extremas.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,429 x 0,429 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      3000  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500,000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Escaneado progresivo
      • Mejora del contraste dinámico
      Tecnología del panel
      IPS

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digital + analógico) 1X
      • HDMI 2,0 (x3)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Salida de vídeo
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Control externo
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      • Asas de transporte
      • Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      510  W
      Consumo (máx.)
      790
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1688,2  mm
      Peso del producto
      54,1  kg
      Altura del dispositivo
      966,6  mm
      Profundidad del dispositivo
      111,1  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      66,46  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      38.06  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      600 x 400 mm, M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      4.37  pulgada
      Anchura del bisel
      18,8 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (lb)
      119,27  libras
      Anchura de fácil inserción
      180  mm
      Altura de fácil inserción
      300  mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Advertencia
      No se deben usar bajo la luz solar directa sin tomar medidas de protección adicionales.

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Kit de alineación de bordes
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cable de sistema en cadena RS232
      • Fijación de cables (x3)
      • Cubierta del interruptor de CA y 1 tornillo
      • Tapa de USB y tornillos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable HDMI
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Kit de marco abierto
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Mando a distancia y pilas AAA
      • Cable RS232

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Portugués
      • Ruso
      • Español
      • Chino simplificado
      • Turco
      • Chino tradicional
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Para instalaciones que puedan estar expuestas a la luz solar directa, se recomienda consultar el manual de usuario y el folleto de advertencia.

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