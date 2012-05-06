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    Pantalla de señalización

    BDL4771V/00

    Haz llegar tus mensajes con estilo

    Disfruta de una exclusiva combinación de calidad de imagen asombrosa y alto rendimiento para hacer llegar tus mensajes de marketing al público de forma efectiva.

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    Pantalla de señalización

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    Haz llegar tus mensajes con estilo

    con esta pantalla de alto rendimiento

    • 119 cm (47")
    • Full HD
    Sistema en cadena DVI

    Sistema en cadena DVI

    Crea una pared de vídeo de hasta 150 pantallas en configuraciones 15 x 10 con una cadena DVI. Conecta el puerto de salida DVI a otra pantalla ye tendrás una de las paredes de vídeo más espectaculares que existen.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

    Varias funciones. Un sólo cable

    Toma el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de vídeo a través de un sólo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

    Control mediante la red: RJ45

    La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

    DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos

    Disfruta de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir vídeos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

    Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

    Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

    Diseño de bisel atractivo para un aspecto elegante

    El diseño de bisel estilizado añade una apariencia elegante a una pantalla pública para que se pueda acoplar a casi cualquier entorno. Además, es ideal para una pared de vídeo de matriz de mosaico.

    Fácil inserción en la cubierta posterior para colocar un ordenador pequeño

    Los PC profesionales forman parte de la mayoría de instalaciones de señalización pública. A menudo, aumentan la profundidad general de la pantalla y provocan enredos de cables. Por ello, hemos rediseñado esta pantalla con fácil inserción en la cubierta posterior, ideal para integrar PC profesionales de tamaño reducido. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una solución fantástica para mantener los cables recogidos y con un aspecto profesional.

    Bucle intermedio VGA

    Conecta varias pantallas para crear una pared de vídeo de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.

    La función de zoom mejorada admite la aplicación de matriz de mosaico.

    La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo. Admite numerosas configuraciones diferentes, por lo que la creación de una pared de vídeo asombrosa es la sencillez en sí misma.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      119.4  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      47  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080 p
      Punto de píxel
      0,54 x 0,54 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brillo
      700  cd/m²
      Colores de pantalla
      1.070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      9  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      • Mejora del contraste dinámico

    • Conectividad

      Ordenador
      • Entrada VGA D-Sub 15 HD
      • Salida VGA D-Sub 15 HD
      • RJ45
      • RS232 D-Sub9
      • Salida RS232 D-sub9
      entrada AV
      • 1 DVI-D
      • Componente (BNC) x1
      Salida AV
      1 audio (izq/dch)
      Otras conexiones
      • DisplayPort
      • Salida DVI
      • USB
      • HDMI
      • Salida CA

    • Comodidad

      Ubicación
      • Vertical
      • Horizontal
      Picture in Picture
      • Imagen a Imagen
      • PIP
      • POP
      Matriz de mosaico
      Hasta 5 x 5
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      Funciones de bajo consumo
      • Sensor de iluminación ambiental
      • Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45
      Empaquetado
      Caja reutilizable

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 12 W RMS

    • Potencia

      Consumo (modo de encendido)
      Típ. 155 W
      Consumo en modo de espera
      < 1 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Grosor del bisel
      20 mm
      Anchura del dispositivo
      1080  mm
      Peso del producto
      29  kg
      Altura del dispositivo
      625,2  mm
      Profundidad del dispositivo
      127  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      41,6  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      23.0  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      200 x 400 mm
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      5.1  pulgada
      Peso del producto (lb)
      63,9  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 - 40   °C
      MTBF
      60.000  hora(s)
      Humedad relativa
      5 - 90  %

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable VGA
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Guía de inicio rápido
      Accesorios opcionales
      Soporte para la mesa

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Turco
      • Ruso
      • Chino simplificado
      Garantía
      Garantía mundial de 3 años
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • FCC Clase B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    • Dimensiones del embalaje

      EAN
      87 12581 65062 9
      Número de productos incluidos
      1
      Tipo de embalaje
      Cartón

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Mando a distancia
    • Pilas para mando a distancia
    • Cable de alimentación de CA
    • Cable VGA
    • Manual de usuario en CD-ROM
    • Guía de inicio rápido
    • Accesorios opcionales: Soporte para la mesa
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