Otros elementos de la caja
- Mando a distancia
- Pilas para mando a distancia
- Cable de alimentación de CA
- Cable VGA
- Manual de usuario en CD-ROM
- Guía de inicio rápido
- Accesorios opcionales: Soporte para la mesa
BDL4771V/00
Haz llegar tus mensajes con estilo
Disfruta de una exclusiva combinación de calidad de imagen asombrosa y alto rendimiento para hacer llegar tus mensajes de marketing al público de forma efectiva.Más información
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Crea una pared de vídeo de hasta 150 pantallas en configuraciones 15 x 10 con una cadena DVI. Conecta el puerto de salida DVI a otra pantalla ye tendrás una de las paredes de vídeo más espectaculares que existen.
La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.
Toma el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de vídeo a través de un sólo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.
Disfruta de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir vídeos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.
Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.
El diseño de bisel estilizado añade una apariencia elegante a una pantalla pública para que se pueda acoplar a casi cualquier entorno. Además, es ideal para una pared de vídeo de matriz de mosaico.
Los PC profesionales forman parte de la mayoría de instalaciones de señalización pública. A menudo, aumentan la profundidad general de la pantalla y provocan enredos de cables. Por ello, hemos rediseñado esta pantalla con fácil inserción en la cubierta posterior, ideal para integrar PC profesionales de tamaño reducido. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una solución fantástica para mantener los cables recogidos y con un aspecto profesional.
Conecta varias pantallas para crear una pared de vídeo de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.
La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo. Admite numerosas configuraciones diferentes, por lo que la creación de una pared de vídeo asombrosa es la sencillez en sí misma.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Accesorios
Varios
Dimensiones del embalaje
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.