CRD52/00
Módulo OPS Philips CRD52
Lleva la potencia del SoC Android a las pantallas Philips con el módulo CRD52. Introdúcelo en la ranura OPS de la pantalla para disfrutar del rendimiento y la flexibilidad de Android, gestionar a distancia los dispositivos con Philips Wave, etc.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Incorpora la fiabilidad mundialmente reconocida de Android 14. Optimizado para aplicaciones Android nativas, este sistema en chip (SoC) Plug & Play te permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.
El programador integrado del SoC Android facilita la ejecución de aplicaciones y contenido en función de la hora del día. Puedes reproducir contenido desde un dispositivo USB, la memoria interna o una red local.
El navegador HTML5 integrado te permite reproducir y controlar contenido online.
Philips Wave, la revolucionaria plataforma de gestión de dispositivos remotos, te ofrece un control total. Instalación y configuración simplificadas, supervisión y control, actualizaciones de firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de energía. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.
Potencia
Dimensiones
Peso
Chip principal
Android
E/S de frontend
Entorno de funcionamiento
Entorno de almacenamiento
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