Términos de búsqueda

  • Módulo OPS Philips CRD52 Módulo OPS Philips CRD52 Módulo OPS Philips CRD52

    Accesorio OPS

    CRD52/00

    Módulo OPS Philips CRD52

    Lleva la potencia del SoC Android a las pantallas Philips con el módulo CRD52. Introdúcelo en la ranura OPS de la pantalla para disfrutar del rendimiento y la flexibilidad de Android, gestionar a distancia los dispositivos con Philips Wave, etc.

    Accesorio OPS

    Productos similares

    Ver todos los Otros

    Módulo OPS Philips CRD52

    Confía en el poder de Android

    Se inserta en la ranura OPS. No se requieren conexiones adicionales.

    Incorpora la fiabilidad mundialmente reconocida de Android 14. Optimizado para aplicaciones Android nativas, este sistema en chip (SoC) Plug & Play te permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.

    Añade y programa fácilmente tu contenido.

    El programador integrado del SoC Android facilita la ejecución de aplicaciones y contenido en función de la hora del día. Puedes reproducir contenido desde un dispositivo USB, la memoria interna o una red local.

    Reproduce y controla contenido online.

    El navegador HTML5 integrado te permite reproducir y controlar contenido online.

    Instalación y configuración simplificadas, supervisión y control.

    Philips Wave, la revolucionaria plataforma de gestión de dispositivos remotos, te ofrece un control total. Instalación y configuración simplificadas, supervisión y control, actualizaciones de firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de energía. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Potencia

      Consumo de energía
      Typ: 10  W
      Voltaje de entrada
      12-19 V
      Tipo
      Conector en placa para OPS
      Conector de entrada
      Interconexión OPS

    • Dimensiones

      Netas (mm)
      200 (An.) x 30 (Al.) x 135 (Pr.)

    • Peso

      Neto (kg)
      0,755

    • Chip principal

      CPU
      Cortex-A72 de cuatro núcleos a 2,2 GHz, Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Memoria
      8 GB DDR3
      Almacenamiento
      EMMC de 64 G

    • Android

      Versión
      14

    • E/S de frontend

      Señal de entrada
      USB 3.0 (2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), módulo Wi-Fi opcional (CRD29)
      Señal de salida
      DP 1.2

    • Entorno de funcionamiento

      Temperatura
      5-40 °C
      Humedad
      20 ~ 80 % (sin condensación)

    • Entorno de almacenamiento

      Temperatura
      -20-60 °C
      Humedad
      10-80 % (sin condensación)

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.