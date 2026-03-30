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  • El arte de la elegancia y el rendimiento
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Descontinuado

BrillianceMonitor LED

248C3LHSB/00

1 premio

El arte de la elegancia y el rendimiento
Con su elegante diseño delgado y la atractiva base de aluminio, la nueva Moda es una obra de arte.
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El arte de la elegancia y el rendimiento

  • Moda

  • 60 cm (23,6")

Tecnología LED para imágenes excelentes

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

SmartKolor para imágenes con colores impactantes

SmartKolor para imágenes con colores impactantes

SmartKolor es una sofisticada tecnología de extensión del color que optimiza la gama visual de colores de la pantalla. Esta función maximiza el control de ganancia RGB de la pantalla y te ofrece mejores imágenes llenas de vida para que disfrutes más de tus fotos y videos.

Especificaciones técnicas

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Premios

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