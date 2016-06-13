Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evitá los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitarás un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.