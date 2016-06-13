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Descontinuado

4000 seriesPantalla HD

24PHT4101S/67

Televisor LED delgado

El televisor adecuado para cada hogar. El televisor LED delgado serie 4000 de Philips con motor de imágenes Digital Crystal Clear, sintonizador digital integrado y conectividad HDMI te ofrece la experiencia y comodidad de visualización de televisión más increíble.

Ver todos los beneficios

Con Digital Crystal Clear

Televisor LED delgado

  • 60 cm (24")

  • Televisor LED

  • DVB-T/T2

Soporte central con metal auténtico y detalles cromados

Nuestros diseñadores combinaron un cuello ultradelgado con una placa base angular de acabado metálico bruñido y pulido para crear un nuevo diseño que complementa cualquier hogar moderno.

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evitá los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitarás un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Especificaciones técnicas

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