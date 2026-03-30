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Todas las series

4000 series Pantalla HD

Descontinuado

Asistencia técnica

4000 seriesPantalla HD

24PHT4101S/67

4000 series Pantalla HD

Descontinuado

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The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

Manuales y documentación

Instrucciones de uso - English (US)

  • PDF archivo, 3.6 MB
  • 8 March 2023

Guía de introducción - English (US)

  • PDF archivo, 1.4 MB
  • 2 March 2023

Garantía y servicio

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Garantía

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