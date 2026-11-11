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Café

Café (8)

1–8 de 8 resultados
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Philips Daily Collection
Cafetera

HD7461/00
  • Con jarra de cristal
  • Beis seda
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  • Philips Philips All-in-1 Brew
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  • Philips Philips All-in-1 Brew

Philips Philips All-in-1 Brew
Cafetera de goteo con molinillo integrado

HD7900/50
  • Café siempre perfecto en cualquier taza, vaso o jarra.
  • Mezcla o cambia fácilmente entre dos tipos de granos.
  • Diseño compacto con depósito de agua extraíble.
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  • Philips Serie 1200
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  • Philips Serie 1200
  • Philips Serie 1200

Philips Serie 1200
Cafeteras espresso totalmente automáticas

EP1220/00
  • 2 bebidas
  • Espumador de leche clásico
  • Negro mate
  • Pantalla táctil
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  • Philips Essentials Collection
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Philips Essentials Collection
Cafetera de goteo serie 1000 de Philips

HD7430/90
  • Preparación duradera, segura, eficiente
  • Diseño inteligente y cómodo
  • Descubre el juego de desayuno completo
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  • Philips Grind & Brew
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Philips Grind & Brew
Cafetera de goteo de 1,2 l

HD7767/00
  • Molinillo de café integrado
  • Con jarra de cristal
  • Negro y metal
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Philips Daily Collection
Cafetera

HD7462/20
  • Con jarra de cristal
  • Negro/plata
  • Capacidad de 1,2 l
  • 2-15 tazas
  • Desconexión automática
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  • Philips Accesorios de mantenimiento
  • Philips Accesorios de mantenimiento

Philips Accesorios de mantenimiento
Filtro antical para el agua

CA6903/10
  • CA6903/00
  • Sin eliminar la cal durante 5000 tazas*
  • Prolonga la vida útil del aparato
  • 1 filtro AquaClean
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  • Philips Milk Twister
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Philips Milk Twister
Espumador de leche

CA6500/63
  • Capa antiadherente
  • Adecuado para 120 ml de leche
  • Suficiente para dos capuchinos
  • Prepara espuma caliente y fría
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