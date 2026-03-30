HD7462/20
Con jarra de cristal
Negro/plata
Capacidad de 1,2 l
2-15 tazas
Desconexión automática
Trascurridos 30 minutos después de preparar el café, la cafetera se apaga automáticamente para ahorrar energía y ofrecer mayor seguridad, lo que se ajusta a la normativa de la UE, que se aplica a todas las cafeteras en la UE.
El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.
La luz roja del botón de encendido se ilumina cuando la cafetera está encendida.