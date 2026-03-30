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  • Café sencillamente delicioso
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Daily CollectionCafetera

HD7462/20

Café sencillamente delicioso
Disfruta del sabor y el aroma del café recién hecho con la cafetera Philips de gran fiabilidad. Gracias a la espiral Aroma, disfrutarás del mejor sabor en cada taza.
Ver todos los beneficios

Con la espiral Aroma para disfrutar del mejor sabor

Café sencillamente delicioso

  • Con jarra de cristal

  • Negro/plata

  • Capacidad de 1,2 l

  • 2-15 tazas

  • Desconexión automática

Desconexión automática tras 30 minutos para ahorrar energía y mayor seguridad

Desconexión automática tras 30 minutos para ahorrar energía y mayor seguridad

Trascurridos 30 minutos después de preparar el café, la cafetera se apaga automáticamente para ahorrar energía y ofrecer mayor seguridad, lo que se ajusta a la normativa de la UE, que se aplica a todas las cafeteras en la UE.

Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras

Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras

El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.

Interruptor de encendido LED se ilumina cuando la cafetera está encendida

Interruptor de encendido LED se ilumina cuando la cafetera está encendida

La luz roja del botón de encendido se ilumina cuando la cafetera está encendida.

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