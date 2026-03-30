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  • Espuma de gran sedosidad
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Milk TwisterEspumador de leche

CA6500/63

Espuma de gran sedosidad
El espumador de leche Philips proporciona la libertad para disfrutar de una amplia variedad de recetas de café calientes y fríos en casa. Gracias a su innovador accesorio batidor, puedes enriquecer un delicioso café y bebidas lácteas con espuma de leche increíblemente suave.
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Espuma de gran sedosidad

  • Capa antiadherente

  • Adecuado para 120 ml de leche

  • Suficiente para dos capuchinos

  • Prepara espuma caliente y fría

Multifunción: una gran variedad de bebidas de café y leche

Multifunción: una gran variedad de bebidas de café y leche

No solo prepara una gran variedad de deliciosas recetas de café calientes y frías como el capuchino y el café con leche, sino también deliciosas bebidas lácteas y tés con leche.

Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Revestimiento antiadherente para una limpieza fácil

Para limpiar el espumador de leche Philips Milk Twister solo es necesario enjuagarlo y secarlo con un paño gracias al revestimiento antiadherente.

Suficiente espuma de leche para dos capuchinos

Suficiente espuma de leche para dos capuchinos

Con una capacidad de 120 ml, la espuma de leche preparada con Milk Twister de Philips será suficientemente para preparar 2 capuchinos

Especificaciones técnicas

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