CA6500/63
Capa antiadherente
Adecuado para 120 ml de leche
Suficiente para dos capuchinos
Prepara espuma caliente y fría
No solo prepara una gran variedad de deliciosas recetas de café calientes y frías como el capuchino y el café con leche, sino también deliciosas bebidas lácteas y tés con leche.
Para limpiar el espumador de leche Philips Milk Twister solo es necesario enjuagarlo y secarlo con un paño gracias al revestimiento antiadherente.
Con una capacidad de 120 ml, la espuma de leche preparada con Milk Twister de Philips será suficientemente para preparar 2 capuchinos