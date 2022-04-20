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Hairclipper series 3000 Cortacabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HC3520/15
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Guía de introducción
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
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¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño