Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BT1230/14, HC5610/15, HC5632/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?