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Serie 5000Robot de cocina

HR7302/90

Versatilidad y potencia

El nuevo robot de cocina serie 5000 HR7302 es perfecto para gozar de versatilidad a la hora de cocinar. Con un motor de 750 W de potencia y 6 accesorios, te permite crear recetas fácilmente con excelentes resultados y un rendimiento extraordinario.

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750 W de potencia y 6 accesorios

Versatilidad y potencia

  • Pot. de motor de 750 W

  • Recipiente de 1,5 litros de capacidad

  • 2 velocidades

  • + 6 accesorios

Utiliza la posición de velocidad adecuada para cada accesorio

Gracias a la codificación por colores, puedes aprovechar al máximo cada accesorio utilizando la velocidad adecuada en función del color.

Recipiente de 1,5 litros de capacidad

Recipiente de 1,5 litros de capacidad

Recipiente de 1,5 litros de capacidad para preparar recetas para toda la familia

2 ajustes de velocidad

2 posiciones de velocidad codificadas por colores para un control perfecto

Especificaciones técnicas

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