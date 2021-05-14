HR7302/90
Versatilidad y potencia
El nuevo robot de cocina serie 5000 HR7302 es perfecto para gozar de versatilidad a la hora de cocinar. Con un motor de 750 W de potencia y 6 accesorios, te permite crear recetas fácilmente con excelentes resultados y un rendimiento extraordinario.
Pot. de motor de 750 W
Recipiente de 1,5 litros de capacidad
2 velocidades
+ 6 accesorios
Gracias a la codificación por colores, puedes aprovechar al máximo cada accesorio utilizando la velocidad adecuada en función del color.
Recipiente de 1,5 litros de capacidad para preparar recetas para toda la familia
2 posiciones de velocidad codificadas por colores para un control perfecto