Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Preparación de Alimentos
Todas las series
Serie 5000 Robot de cocina
Asistencia técnica
HR7302/90
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Todas (5)
¿Tengo que limpiar mi robot de cocina de Philips antes de usarlo por primera vez?
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
¿Cómo se coloca el accesorio de robot de cocina de Philips?
Cómo limpiar mi robot de cocina de Philips
¿Cuál es el mejor modo de guardar las herramientas?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?
El robot de cocina Philips no se enciende
Mi robot de cocina Philips ha dejado de funcionar de repente
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.