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  • Corta el pelo a tus familiares
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Descontinuado

cortapelos familiar

QC5115/15

1 premio

Corta el pelo a tus familiares
Nunca ha sido tan fácil cortarles el pelo a tus familiares. Este cortapelos ofrece un motor potente pero silencioso, un ligero diseño ergonómico y cuchillas suaves y puntas del peine-guía suaves con la piel, para ofrecer el mejor rendimiento en el pelo de niños y adultos.
Ver todos los beneficios

con nuestro cortapelos más rápido para adultos y niños

Corta el pelo a tus familiares

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 11 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Córtate el pelo a la longitud exacta que desees. Solo tienes que seleccionar una de las 11 posiciones de longitud entre 3 mm y 21 mm con incrementos de 2 mm o quitar el peine-guía para un corte de 0,5 mm más apurado.

Rendimiento silencioso y potente

Rendimiento silencioso y potente

Los cortapelos de Philips, adecuados para toda la familia, cuentan con todo el rendimiento sin molestias. Su suave motor se ha diseñado para proporcionar potencia con menos vibraciones, para ayudar a mantener la calma mientras cortas.

Peines-guía redondeados para evitar los tirones y la irritación

Peines-guía redondeados para evitar los tirones y la irritación

Las cuchillas y los peines-guía de este cortapelos tienen puntas redondeadas para un corte de pelo suave y seguro.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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