Descontinuado
QC5115/15
Cuchillas de acero inoxidable
11 posiciones de longitud
Uso con cable
Córtate el pelo a la longitud exacta que desees. Solo tienes que seleccionar una de las 11 posiciones de longitud entre 3 mm y 21 mm con incrementos de 2 mm o quitar el peine-guía para un corte de 0,5 mm más apurado.
Los cortapelos de Philips, adecuados para toda la familia, cuentan con todo el rendimiento sin molestias. Su suave motor se ha diseñado para proporcionar potencia con menos vibraciones, para ayudar a mantener la calma mientras cortas.
Las cuchillas y los peines-guía de este cortapelos tienen puntas redondeadas para un corte de pelo suave y seguro.
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