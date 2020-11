NO. No precisa utilizar aceite. Gracias a su exclusiva tecnología TurboStar,

Philips Airfryer combina una circulación de aire caliente rápido y constante y un óptimo equilibrio de temperatura permitiendo no sólo freir, sino también hornear, grill, asar y hasta gratinar todo tipo de alimentos, dejándolos deliciosos y más saludables,

sin necesidad de usar aceite*.

Sí desea utilizar aceite, puede utilizar la mayoría de aceites de cocina para que sus comidas preparadas en la Airfryer estén más sabrosas y crujientes.



Le aconsejamos utilizar aceites de cocina tradicionales, tales como:

Aceite de oliva

Aceite de girasol

Aceite de maní

También puede utilizar aceite condimentado o perfumado, o remojar especias en el aceite antes de usarlo. Esta es una forma sencilla de variar los sabores de los platos. También puede utilizar mantequilla ó aceite en aerosol.

Nota: Agregar aceite sólo es necesario cuando se preparan platos caseros a base de ingredientes frescos que no han sido tratados previamente, como papas recién peladas o pollo sin marinar. Agregar aceite crea una capa crujiente en los alimentos

no tratados y mejora su sabor, pero recuerde que también incrementará su contenido de grasas.

*Comparado con la cocción tradicional en aceite