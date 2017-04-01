Descontinuado
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Fritos con sabor fantástico y hasta un 80 % menos de grasa*
Con la exclusiva tecnología TurboStar de Philips podrás freír con poco o nada de aceite y conseguir almientos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Ahora con el dial QuickControl, es aún más fácil. ¡Tus frituras favoritas a un solo clic!
TurboStar
QuickClean
Superficie antiadherente
Negra, 1425 W, 0,8 kg
Gracias a la tecnología TurboStar de Philips, todos los alimentos están expuestos a este calor constante y en circulación y se cocinan de forma simultánea. El resultado son alimentos fritos de forma uniforme, sin necesidad de darles la vuelta, incluso cuando están apilados. Además del flujo de aire caliente, el potente calor directo desde arriba hace que los alimentos queden crujientes rápidamente, lo que permite obtener unos resultados deliciosos y dorados. "Crujientes por fuera, tiernos por dentro".
Con la cesta QuickClean de la Airfryer de Philips que incluye una malla extraíble antiadherente, la limpieza es más fácil y rápida. El cajón extraíble con revestimiento antiadherente y la cesta de alimentos se pueden lavar en el lavavajillas para limpiarlos fácilmente. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air evita los olores a aceite frito en ti y en tu casa, en comparación con una freidora normal.
La aplicación Philips Airfryer es gratuita y está llena de recetas deliciosas con instrucciones paso a paso fáciles de seguir. Inspírate para preparar aperitivos rápidos y saludables o comidas para ocasiones especiales.
Comparadas con las patatas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.
en comparación con la Airfryer sin TurboStar