Fritos con sabor fantástico y hasta un 80 % menos de grasa*

Con la exclusiva tecnología TurboStar de Philips podrás freír con poco o nada de aceite y conseguir almientos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Ahora con el dial QuickControl, es aún más fácil. ¡Tus frituras favoritas a un solo clic!