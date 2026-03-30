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  • Para asar y freír alimentos deliciosos y saludables
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Accesorio de plancha para Airfryer

HD9940/00

Para asar y freír alimentos deliciosos y saludables
Prepara pescados, carnes y verduras a la plancha perfectos y más saludables gracias a la combinación de la tecnología TurboStar Rapid Air y la exclusiva superficie perforada con protuberancias. Su superficie antiadherente permite despegar los alimentos sin esfuerzo y facilita la limpieza.
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Plancha para la Airfryer

Para asar y freír alimentos deliciosos y saludables

  • Adecuado para la gama HD962X

  • Adecuado para la gama HD964X

  • Cocina versátil

  • Superficie antiadherente

Superficie perforada con un flujo de aire ideal para asar

Descubre la nueva forma de asar tus alimentos con la exclusiva superficie de esta plancha de grill de Airfryer. La tecnología TurboStar Rapid Air cocina los alimentos de forma más saludable con poco o nada de aceite.

Superficie perforada que drena el exceso de grasa

La superficie perforada permite drenar fácilmente el exceso de grasa al asar.

Plancha antiadherente premium para despegar los alimentos fácilmente

Gracias a su superficie antiadherente, es tan fácil sacar los alimentos como introducirlos. Por ejemplo, puedes sacar tu carne perfectamente asada y después preparar los alimentos más delicados, como pescado y verduras.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. El accesorio de plancha de grill utiliza el mango extraíble EasyClick que se incluye con la cesta estándar de Airfryer.