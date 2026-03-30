HD9940/00
Adecuado para la gama HD962X
Adecuado para la gama HD964X
Cocina versátil
Superficie antiadherente
Descubre la nueva forma de asar tus alimentos con la exclusiva superficie de esta plancha de grill de Airfryer. La tecnología TurboStar Rapid Air cocina los alimentos de forma más saludable con poco o nada de aceite.
La superficie perforada permite drenar fácilmente el exceso de grasa al asar.
Gracias a su superficie antiadherente, es tan fácil sacar los alimentos como introducirlos. Por ejemplo, puedes sacar tu carne perfectamente asada y después preparar los alimentos más delicados, como pescado y verduras.
El accesorio de plancha de grill utiliza el mango extraíble EasyClick que se incluye con la cesta estándar de Airfryer.