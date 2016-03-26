Descontinuado
HD9620/01
Fritos con sabor fantástico y hasta un 80 % menos de grasa*
Con la exclusiva tecnología TurboStar de Philips, podrás freír alimentos usando una cantidad mínima de aceite y preparar platos deliciosos de cocción uniforme. No tendrás que precalentar nada y podrás cocinar grandes cantidades de comida gracias al nuevo diseño compacto.
TurboStar
Freidora sin aceite
Blanca, 1425 W, 0,8 kg
Gracias a la tecnología TurboStar de Philips, todos los alimentos están expuestos a este calor constante y en circulación y se cocinan de forma simultánea. El resultado son alimentos fritos de forma uniforme, sin necesidad de darles la vuelta, incluso cuando están apilados. Además del flujo de aire caliente, el potente calor directo desde arriba hace que los alimentos queden crujientes rápidamente, lo que permite obtener unos resultados deliciosos y dorados. "Crujientes por fuera, tiernos por dentro".
La aplicación Philips Airfryer es gratuita y está llena de recetas deliciosas con instrucciones paso a paso fáciles de seguir. Inspírate para preparar aperitivos rápidos y saludables o comidas para ocasiones especiales.
La Philips Airfryer está lista para utilizarse de forma inmediata. Más rápida de forma integral desde el principio hasta final, día tras día, con resultados superiores a lo largo de todo el proceso de cocción.
Comparadas con las patatas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.
medida en comparación con la Airfryer sin TurboStar con patatas fritas congeladas, evaluando los niveles de tostado y cocción
en comparación con la Philips Viva Collection Airfryer, con una capacidad total que admite 800 g de patatas fritas