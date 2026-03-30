Descontinuado
Asistencia técnica
HD9620/01
Descontinuado
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
¿Qué patatas fritas congeladas puedo preparar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en la Airfryer?
¿Por qué tengo que sacudir los alimentos en la Philips Airfryer?
¿Qué accesorio de Philips Airfryer es compatible con cada modelo?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Cómo limpio mi Philips Airfryer?
¿Cómo consigo la aplicación HomeID?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
Los alimentos de mi Airfryer no están crujientes/como esperaba
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende