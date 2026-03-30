Descontinuado
HD9230/20
Freidora sin aceite
Multiuso
Negro
La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer te permite freír, hornear, asar y tostar los aperitivos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, utilizando muy poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air también reduce los olores en comparación con las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para el uso diario.
Su temporizador integrado te permite preajustar tiempos de cocción de hasta 60 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente ajustable te permite preajustar la mejor temperatura de cocción para los alimentos, hasta 200 grados. Disfruta de patatas fritas doradas y crujientes, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado con la temperatura y el tiempo adecuados para obtener los mejores resultados.
Comparadas con las patatas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.