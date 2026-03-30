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  • Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*
  • Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*

Descontinuado

Viva CollectionAirfryer digital

HD9230/20

Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips te permite cocinar a través de aire caliente alimentos que quedan crujientes por fuera y tiernos por dentro. Para garantizar una textura perfecta y unos resultados deliciosos, apenas es necesario utilizar aceite.
Ver todos los beneficios

Tecnología Rapid Air para un resultado perfecto

Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*

  • Freidora sin aceite

  • Multiuso

  • Negro

Tecnología Rapid Air para fritos más saludables

Tecnología Rapid Air para fritos más saludables

La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer te permite freír, hornear, asar y tostar los aperitivos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, utilizando muy poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air también reduce los olores en comparación con las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para el uso diario.

Gran capacidad para todas tus recetas favoritas

Gran capacidad para todas tus recetas favoritas

Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Su temporizador integrado te permite preajustar tiempos de cocción de hasta 60 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente ajustable te permite preajustar la mejor temperatura de cocción para los alimentos, hasta 200 grados. Disfruta de patatas fritas doradas y crujientes, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado con la temperatura y el tiempo adecuados para obtener los mejores resultados.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Comparadas con las patatas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.