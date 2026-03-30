Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Su temporizador integrado te permite preajustar tiempos de cocción de hasta 60 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente ajustable te permite preajustar la mejor temperatura de cocción para los alimentos, hasta 200 grados. Disfruta de patatas fritas doradas y crujientes, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado con la temperatura y el tiempo adecuados para obtener los mejores resultados.