Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cocina
Todas las series
Viva Collection Airfryer digital
Descontinuado
Asistencia técnica
HD9230/20
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Digital Airfryer HD9230/20 - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
Todas (14)
¿Qué accesorio de Philips Airfryer es compatible con cada modelo?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende
Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.