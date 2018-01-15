18954C2
Rendimiento eléctrico perfecto
Philips LED-CANbus FOG es el complemento ideal para los faros delanteros H11 o antiniebla. En virtud de que se puede instalar fácilmente, garantiza un ajuste eléctrico perfecto en el auto y elimina los posibles problemas con la advertencia del tablero.
Para LED-HL [~H11] y LED-FOG
Pack de: 2
Sistema para automóvil avanzado
Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las actualizaciones LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.
Gracias al diseño avanzado, el adaptador CANbus se instala fácilmente y ofrece un buen rendimiento desde el primer momento.
El diseño automovilístico del adaptador CANbus tiene en cuenta las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.