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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V4LAB2/00

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfrutá de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con parlantes estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!

Ver todos los beneficios

con parlantes estéreo

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 18,5" / 47 cm

El montaje VESA aporta flexibilidad

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

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