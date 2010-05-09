ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto en el extremo superior izquierdo delantero
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto en el extremo superior izquierdo delantero
  • Imagen principal

Descontinuado

Monitor LED

201EL1SB/00

Pantalla LED: el mejor contraste sin precedentes

Esta pantalla LED ecológica te ofrece una increíble relación de contraste de 1000000:1. Con entradas duales, colores naturales, SmartContrast y terminación con brillo, las pantallas 201EL1 son la solución ideal para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Pantalla LED: el mejor contraste sin precedentes

  • Línea E, 51 cm (20") de ancho

  • 1600 x 900 (HD+)

Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.