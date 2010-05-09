Descontinuado
201EL1SB/00
Pantalla LED: el mejor contraste sin precedentes
Esta pantalla LED ecológica te ofrece una increíble relación de contraste de 1000000:1. Con entradas duales, colores naturales, SmartContrast y terminación con brillo, las pantallas 201EL1 son la solución ideal para todas tus necesidades
Línea E, 51 cm (20") de ancho
1600 x 900 (HD+)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos