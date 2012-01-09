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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

220V3LAB/00

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes la convierten en una buena opción.

Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 22" (55,9 cm)

Altavoces integrados para un escritorio ordenado

Un par de altavoces estéreo integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Energy Star para un consumo de energía bajo y eficiente

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Especificaciones técnicas

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