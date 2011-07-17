Descontinuado
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Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes o los altavoces estéreos que mejoran la experiencia multimedia la convierten en una opción óptima.
V-Line
54,6 cm (21,5")
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.