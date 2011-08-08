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Descontinuado

Monitor LED IPS

227E3QSU/00

Pantalla IPS de alto rendimiento

Disfrutá de imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS panorámica. Con su estético diseño, marco azul translúcido y SmartImage, es la opción ideal para vos.

Ver todos los beneficios

para colores brillantes y llenos de vida

Pantalla IPS de alto rendimiento

  • Línea E

  • 21,5" (54,6 cm)

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.

Bisel azul translúcido con acabado brillante

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

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