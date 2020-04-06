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Xenon X-tremeVision gen2Lámpara de xenón para luces principales de coche

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Conduce con seguridad con luces más brillantes

Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.

Ver todos los beneficios

Detecta cada bache, curva y obstáculo en la carretera

Conduce con seguridad con luces más brillantes

  • Tipo de lámpara: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.

Philips ha inventado la innovadora tecnología Xenon HID

Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") ofrecen el doble de luz para conducir de forma segura en cualquier situación. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico mucho más rápido que con las lámparas tradicionales. Y qué mejor forma de vencer a la oscuridad que con una luz blanca intensa equivalente a la luz diurna.

Las lámparas para coches de Philips están galardonadas

Nuestras innovadoras lámparas para coches de alta calidad reciben galardones y reconocimiento constantemente de los expertos en automoción.

Especificaciones técnicas

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