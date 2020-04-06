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Conduce con seguridad con luces más brillantes
Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.
Tipo de lámpara: D2S
85 V, 35 W
Cantidad de focos: 1
La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.
Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") ofrecen el doble de luz para conducir de forma segura en cualquier situación. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico mucho más rápido que con las lámparas tradicionales. Y qué mejor forma de vencer a la oscuridad que con una luz blanca intensa equivalente a la luz diurna.
Nuestras innovadoras lámparas para coches de alta calidad reciben galardones y reconocimiento constantemente de los expertos en automoción.