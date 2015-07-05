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Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Para barba corta

BT5200/15

1 premio

Recorte uniforme y sin esfuerzo

Este recortador con cuchillas completamente de metal te permite obtener la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas. Nuestro nuevo peine recortador levantador de vello integrado los levanta para obtener resultados de recorte eficaces, incluso con una pasada

Ver todos los beneficios

Sistema de guía dinámico para barba para obtener un resultado uniforme

Recorte uniforme y sin esfuerzo

  • Posiciones de precisión de 0,2 mm

  • Cuchillas completamente de metal

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Peine recort. levant. de vello integr.

Levanta el vello hasta el nivel de las cuchillas para conseguir resultados uniformes

Levanta el vello hasta el nivel de las cuchillas para conseguir resultados uniformes

Con ayuda del peine-guía integrado, el sistema de guía dinámica para la barba permite levantar el vello hasta el nivel de las cuchillas para conseguir resultados de corte uniforme y el aspecto exacto de una barba de tres días o una barba corta o larga.

Guía el vello hacia las cuchillas para un corte sin esfuerzo

Guía el vello hacia las cuchillas para un corte sin esfuerzo

Recorta tu barba en una pasada rápida que a la vez es suave sobre la piel. Nuestro nuevo peine-guía integrado levanta el vello hacia las cuchillas para un corte uniforme sin ningún esfuerzo.

Las cuchillas tienen un filo doble para un corte más rápido*

Las cuchillas tienen un filo doble para un corte más rápido*

Este recortador viene con cuchillas metálicas de filo doble que cortan más vello en cada pasada para un corte más rápido.

Especificaciones técnicas

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Premios

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