Descontinuado
BT5200/15
Recorte uniforme y sin esfuerzo
Este recortador con cuchillas completamente de metal te permite obtener la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas. Nuestro nuevo peine recortador levantador de vello integrado los levanta para obtener resultados de recorte eficaces, incluso con una pasada
Posiciones de precisión de 0,2 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Peine recort. levant. de vello integr.
Con ayuda del peine-guía integrado, el sistema de guía dinámica para la barba permite levantar el vello hasta el nivel de las cuchillas para conseguir resultados de corte uniforme y el aspecto exacto de una barba de tres días o una barba corta o larga.
Recorta tu barba en una pasada rápida que a la vez es suave sobre la piel. Nuestro nuevo peine-guía integrado levanta el vello hacia las cuchillas para un corte uniforme sin ningún esfuerzo.
Este recortador viene con cuchillas metálicas de filo doble que cortan más vello en cada pasada para un corte más rápido.
Premios
Comparado con el modelo anterior de Philips