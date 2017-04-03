BT6900P/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 h de carga, 10 W
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.
Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.