Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.