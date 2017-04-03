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Parlante portátil inalámbrico

BT6900P/00

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 h de carga, 10 W

  • Bluetooth de largo alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

El cable USB también puede usarse como una correa

Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Especificaciones técnicas

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