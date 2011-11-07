Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos de DVD y CD disponibles en el mercado. Los lectores de DVD+/-R pueden reproducir formatos de DVD grabables. Los DVD+/-RW, por otra parte, son compatibles con los formatos de discos regrabables. Los SVCD (Super Video CD) reproducen imágenes mucho más nítidas y con más resolución que los VCD. MPEG4 ha sido diseñado para ofrecer videos con calidad de DVD (MPEG-2) con una velocidad de transferencia de datos más baja y con archivos más pequeños. DivX es una tecnología de compresión de video avanzada basada en MPEG-4 que reduce el tamaño de los videos digitales sin perder calidad.