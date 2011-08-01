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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para el auto

CEM1100/00

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Con el sistema Philips CEM1100 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes fuentes portátiles como CD y MP3 en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal desmontable antirrobos y protección contra descargas eléctricas, para que te concentres sólo en el ritmo.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • CD

Music Zone para personalizar la música en tu auto

Music Zone para personalizar la música en tu auto

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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