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CarStudioSistema de audio para el auto

CEM2100/00

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Con el sistema Philips CEM2100 podés disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes portátiles como CD, USB y MP3, en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas eléctricas, para que te concentres sólo en el ritmo.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • CD

  • USB

Music Zone para personalizar la música en tu auto

Music Zone para personalizar la música en tu auto

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para la reproducción de MP3/WMA

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para la reproducción de MP3/WMA

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través de las ranuras para tarjetas SDHC y USB directo incorporadas.

Especificaciones técnicas

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